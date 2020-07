Cómo hacer panuchos, receta fácil de auténtico antojito yucateco

View this post on Instagram

Panucho tradicional Tortilla de maíz rellena de frijol colado,frita en manteca, va adornada con lechuga, pavo asado marinado con recado rojo y una ensalada de remolacha, repollo y zanahoria, por último lleva cebollas moradas encurtidas con naranja agria y una salsa de habanero. 🔥🔥 Photo @omar_om_ #TradicionYucateca #SazonYucateco #Panucho