Estreno de la serie de Selena en Netflix se retrasa por COVID-19

⁣ 𝐒𝐄𝐋𝐄𝐍𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 𝐑𝐄-𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐏𝐎𝐍𝐄𝐃 ⁣ WE HAVE BEEN EXCITED ABOUT RE-OPENING⁣ THE SELENA MUSEUM ON JULY 1. HOWEVER, DUE TO THE SPIKE OF COVID-19 CASES IN TEXAS, WE MUST POSTPONE THE RE-OPENING OF THE SELENA MUSEUM.⁣ ⁣ WE DEEPLY CARE ABOUT THE HEALTH AND SAFETY OF OUR GUESTS AND WE CANNOT RISK ANYONE'S SAFETY DURING THIS IMPORTANT TIME. AS BUSINESSES ACROSS TEXAS ARE DOING THEIR PART TO HELP STOP THE SPREAD OF COVID-19, WE'RE COMMITTED TO DOING OUR PART AS WELL WE WILL CONTINUE TO MONITOR THE SITUATION IN TEXAS AND WILL INFORM OUR GUESTS OF NEW RE-OPENING PLANS AT A LATER DATE.⁣ ⁣ WE CAN GET THROUGH THIS IF WE ALL WORK TOGETHER BY PRACTICING SOCIAL DISTANCING AND WEARING FACE MASKS TO HELP PROTECT EACH OTHER.⁣ ⁣ ⁣ 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐋𝐄𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐏𝐎𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀 ⁣ HEMOS ESTADO ENTUSIASMADOS CON LA REAPERTURA DEL MUSEO DE SELENA EL 1 DE JULIO. ⁣ ⁣ SIN EMBARGO, DEBIDO AL AUMENTO DE LOS CASOS DE COVID-19 EN TEXAS, DEBEMOS POSPONER LA REAPERTURA DEL MUSEO DE SELENA. ⁣ ⁣ NOS PREOCUPAMOS PROFUNDAMENTE POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE NUESTROS VISITANTES Y NO PODEMOS ARRIESGAR LA SEGURIDAD DE NADIE DURANTE ESTE TIEMPO IMPORTANTE. A MEDIDA QUE LAS EMPRESAS EN TODO TEXAS ESTAN HACIENDO SU PARTE PARA AYUDAR A DETENER LA PROPAGACION DE COVID-19, TAMBIEN ESTAMOS COMPROMETIDOS A HACER NUESTRA PARTE. ⁣ ⁣ CONTINUAREMOS MONITOREANDO LA SITUACION EN TEXAS E INFORMAREMOS A NUESTROS VISITANTES SOBRE NUEVOS PLANES DE REAPERTURA EN UNA FECHA POSTERIOR. ⁣ ⁣ PODEMOS SUPERAR ESTO Sl TODOS TRABAJAMOS JUNTOS PRACTICANDO EL DISTANCIAMENTO SOCIAL Y USANDO MASCARAS FACIALES PARA AYUDARNOS A PROTEGERNOS MUTUAMENTE.⁣