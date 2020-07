Nació la hija de Nacho Mendoza y Melany Mille

View this post on Instagram

Hoy nació en Porlamar, estado Nueva Esparta, la primera hija de Nacho y Melanny Mille. La bebé, cuyo nombre no se conoce todavía, ni demás datos acerca de su nacimiento, es fruto de la relación sentimental que el cantante sostiene desde el año pasado con la animadora y ex participante del Miss Venezuela 2015. Fuentes allegadas a la pareja (que pidieron no ser identificadas) revelaron que el alumbramiento se produjo en una clínica privada del estado oriental. Texto: @yolilu #ElUniversal #Venezuela #EUVzla #Música #Nacimiento #Nacho