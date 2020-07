Temen que apatía y coronavirus impacten el voto de dominicanos de NYC en elecciones de su país

Al menos 195,000 quisqueyanos están habilitados para ir a las urnas en la Gran Manzana este domingo y escoger al presidente, congresistas y diputados de ultramar

Luego de la suspensión de los comicios en medio de la pandemia del coronavirus y las confusiones sobre si la diáspora dominicana podía participar o no en las elecciones generales de su país para escoger presidente, congresistas y diputados de ultramar, finalmente este domingo 5 de julio se realizan las elecciones, con al menos 195,000 quisqueyanos habilitados para votar en Nueva York.

El hervidero político que generalmente caracteriza al hogar de los dominicanos en la Gran Manzana como Washington Heights, Inwood y El Bronx, previo a procesos políticos de su país, en esta oportunidad ha estado a baja temperatura, en una contienda precedida por una crisis de salud pública, escándalos políticos y estudios de varias encuestadoras que ponen en primer plano la baja motivación y la apatía de los votantes que viven fuera de la isla.

Decenas de dominicanos consultados por El Diario replican el sentimiento del jubilado José Vargas, quien dice a viva voz que no tiene confianza en ninguna de las opciones que compiten este domingo por ostentar posiciones de poder en el país que dejó atrás hace 55 años.

“Yo no tengo ni cédula. Te digo que no tengo el mínimo interés en participar en esas elecciones. Todos los políticos allá lamentablemente en los últimos años lo que han hecho es empobrecer más a la gente. Yo quisiera saber por ejemplo, cuál es la función de los diputados de ultramar. Lo que hacen es ganar un sueldo y no hacen nada”, exclamó emocionado Vargas, mientras hacía algunas diligencias en la Avenida St Nicholas, Washington Heights.

Se estima que 596,000 dominicanos que viven en el exterior tienen además la opción de sufragar para escoger a siete diputados de ultramar, una controversial figura legislativa que representa los intereses de los votantes isleños inmigrantes. En el circuito electoral que corresponde a Nueva York y Canadá se podrán escoger a tres de estos diputados.

El vendedor de frutas Luis Mendoza, en otra esquina de la pequeña República Dominicana, comparte la perspectiva de su paisano José Vargas: “No aparece en esa lista ninguno que provoque moverse a votar. Todos tienen la misma ética. Yo amo a mi país, aunque tenga 32 años aquí, pero no voy acompañar a ninguno de esos tipos”.

Otro consultado, Luis Perdomo de 60 años, comenta que la política dominicana ha sido dominada en los últimos 40 años “por escándalos de corrupción y gobiernos que benefician a un grupito, mientras que cada año son más los jóvenes que solo aspiran emigrar para poder progresar. Además, cada vez son más las familias que dependen de los que trabajamos en otros países, para poder medio vivir”.

“Al dominicano le gusta votar”

La abstención en los procesos electorales en la propia isla ronda el 35%, una de las tendencias más bajas de América Latina, pero en los quisqueyanos residenciados en el exterior ha llegado a superar el 50%.

Ramona Hernández, directora del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), pondera que muchos dominicanos están respondiendo a factores extraordinarios como la pandemia y a circunstancias de intensa confusión por los cambios en el cronograma electoral. Hasta hace muy pocas semanas, no se tenía claro si en realidad el voto en el exterior se iba a concretar.

“Al dominicano le gusta tirarse a la calle a votar. Tiene la idea de que es una herramienta para quitar y poner a quien no funciona. En 2020, podría haber el miedo a salir y congregarse, a eso le sumamos las dudas sobre la factibilidad del voto en el exterior. El hecho que haya una apatía y una decepción por la realidad política partidista, habría que analizarlo desde varios contextos, en donde en realidad no hay actores políticos nuevos”, subrayó la académica.

Los diferentes partidos políticos y sus representantes en las calles de la Gran Manzana, en las últimas semanas han movilizado sus maquinarias para intentar promover el voto y sus opciones electorales, en un tiempo definido por la pandemia del coronavirus, tanto en Nueva York como en República Dominicana.

Neftalí Fuertes, dirigente neoyorquino del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la principal fuerza opositora del país caribeño, confía en que los dominicanos saldrán a votar el próximo domingo a pesar que el gobernante Partido de Liberación Dominicana (PLD) trató a toda costa de “impedir el voto en el exterior”.

“Los dominicanos aquí somos muy apasionados con la política y el béisbol. Hay un sentimiento mayoritario de querer desterrar del poder a un gobierno y a una opción política autoritaria, que hizo lo imposible para que este acto electoral no se concretara en el exterior. Saben que los que vivimos afuera, tenemos una opinión consciente, no manipulada por programas sociales, ni por el clientelismo, como en la isla”, precisó Fuertes.

El dirigente político razonó que cada voto en Nueva York es multiplicador para familias enteras en República Dominicana, tomando en cuenta la influencia económica que tiene sobre la isla los $17,000 millones de Producto Interno Bruto anual, que significan las remesas provenientes de la diáspora.

El Bronx: el epicentro quisqueyano

En la otra orilla, Francisco Fernández representante de la organización oficialista (PLD) en la Gran Manzana, atribuye que el escenario de baja participación de los votantes en el exterior, en este caso, se debe a los efectos de la pandemia del coronavirus.

“Ha sido una campaña fría, por el miedo de la gente a aglomerarse. Tenemos confianza que pese a todo y con un padrón electoral que cada cuatro años se ha ido duplicando, tengamos una participación importante de nuestra militancia, que va a votar para dar continuidad a las conquistas sociales de nuestro país”, precisó.

Fernández, quien además es candidato del partido gobernante como diputado de ultramar, observa que las familias quisqueyanas se han estado moviendo de manera importante del Alto Manhattan a El Bronx.

“Estamos viendo en nuestro trabajo de contacto una particularidad, que la cantidad de dominicanos que viven en El Bronx ya casi duplica la cantidad en vecindarios de Washington Heights e Inwood, hogar natural de nuestra diáspora”, comentó el dirigente peledista.

Entre tanto, Luis Rodríguez de la organización opositora Alianza País, un partido emergente que también tiene presencia en Nueva York, asegura que a pocas horas de la jornada comicial, está convencido que más de los 60% de los habilitados para participar desconoce cuál es su centro electoral.

“El PLD necesita sabotear el proceso en el exterior porque no es un voto condicionado a ninguna dádiva. Hay un proceso que no es casual, hay muchas personas que están en el padrón electoral, fueron movidas a centros lejanos, han hecho el reclamo a la autoridad electoral y no hay respuesta”, denunció Rodríguez.

“Es solo una vez, cada cuatro años”

Celeste Reyes tiene siete años en Nueva York, desde que emigró de Santiago. Comenta que nada le va arrebatar su derecho de opinar. Desde el pasado lunes empezó a averiguar en cuál centro acudirá a sufragar.

“Fíjate ya me mandaron un correo con la información. Yo voy a la avenida Grand Concourse en El Bronx. No entiendo cuál es la flojera de la gente, si es solo unos minutos un día, cada 4 años. Si no te gusta el que está, escoge a otro. ¡El voto es secreto!”, comentó quien asegura ha participado en los procesos electorales desde muy joven.

Entre tanto, Miguel Quesada, de 28 años, asegura que es la primera vez que votará en un centro en el Bajo Manhattan y comentó que lo hará “por un cambio”, dijo el estudiante universitario.

¿Dónde y cómo votar?

El cónsul general de República Dominicana en NY, Carlos Castillo, informó a medios locales que 70 centros electorales estarán funcionando en Nueva York con estándares de seguridad para evitar contagios por COVID-19 , durante el ejercicio del voto de miles dominicanos.

estarán funcionando en Nueva York con estándares de seguridad para , durante el ejercicio del voto de miles dominicanos. A través del portal web: elecciones2020.do/verificate los electores, solo cargando su cédula de identidad pueden saber el recinto electoral que le corresponde.

Antes de entrar al centro deberán desinfectar sus manos y usar cobertura facial. Las cédulas y los marcadores también serán esterilizados. No se podrá entrar en grupos, solo se permitirá el acceso a una persona.

Quisqueyanos a las urnas

55% de la diáspora quisqueyana habilitada para votar se abstuvo de participar en las elecciones presidenciales de 2016.

2,3 millones de dominicanos viven fuera de la isla.

89% de la diáspora dominicana vive en EE.UU.

47% de toda esa comunidad inmigrante vive en Nueva York

7,9% del padrón general electoral de República Dominicana lo constituyen sus ciudadanos en el exterior, lo cual se traduce en 595,879 votantes.

Claves del proceso: