La prima de Shakira posa en la cama, usando sexy lencería negra

INSTRUCCIONES para alguien que no sabe parar (osea la gente como yo🙋🏻‍♀️): 1. Rétate a poner el celular en modo avión por mínimo hora y media. (Yo se… parece una idea loca🙈) 2. NO revises el celular como primera acción de la mañana. Date el tiempo de despertar y agradecer por un nuevo día. 3. Oblígate a desconectarte asi sea una vez a la semana! Pero del todo!! 4. Confía en que el mundo puede esperar. #AprendeDeTi