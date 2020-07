“Quieren ser políticamente correctos”: Donald Trump critica a Redskins e Indians por considerar cambio de nombres

El presidente Donald Trump envió su segundo mensaje del día dedicado al medio deportivo y el racismo, en esta ocasión con dedicatoria a las organizaciones que en días recientes han considerado la idea de cambiar el nombre a sus equipos con referencias a los pueblos originarios en los Estados Unidos, por considerarse ofensivos.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump cuestionó el debate que se lleva a cabo al respecto e insinuó que el tema solo es una falsa discusión con fines políticos.

They name teams out of STRENGTH, not weakness, but now the Washington Redskins & Cleveland Indians, two fabled sports franchises, look like they are going to be changing their names in order to be politically correct. Indians, like Elizabeth Warren, must be very angry right now!

“Nombran equipos por su FUERZA, no por su debilidad”, destacó Trump. “Pero ahora los Redskins de Washington y los Indians de Cleveland, dos franquicias deportivas legendarias, parece que van a cambiar sus nombres para ser políticamente correctos”, agregó.

Asimismo, el mandatario ironizó respecto a la senadora del partido demócrata Elizabeth Warren, quien ha dicho públicamente que ella cuenta con herencia genética nativa americana, según una prueba de ADN que se realizó en 2018.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020