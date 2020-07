Revelan video de asesinato de hombre en El Bronx mientras caminaba con su hija

El Departamento de Policía de Nueva York reveló este lunes el video del asesinado de un hombre en El Bronx el domingo.

Las imágenes muestran cuando Anthony Robinson, de 29 años, es baleado a quemarropa mientras llevaba a su hija de 6 años de la mano. La menor huye en busca de refugio mientras su padre se desploma.

El hecho sucedió en la intersección de Sheridan Avenue y la calle 170 Este antes de las 6:00 p.m. El hombre fue trasladado al BronxCare Health System en donde fue declarado muerto.

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020