Tragedia en Pico Rivera después del robo de un auto con cuatro menores a bordo

La joven Isabella Cortés de 13 años murió al salir expulsada de un auto en movimiento a alta velocidad el pasado domingo en Pico Rivera, tras el robo del auto familiar donde iba la menor.

La familia Cortés, compuesta por seis integrantes, estaban de compras cuando su camioneta tipo van fue robado al frente del restaurante La Mano Tortilleria en la cuadra 9200 de Whittier Boulevard.

Our deepest condolences to the family and friends of 13-year-old Isabella Cortes, who died during a violent carjacking in Pico Rivera yesterday.

Wishing her family strength and love.#LASD #NorwalkStation pic.twitter.com/IPHHCmP0P2

