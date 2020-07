Un niño latino de 7 años recibe el impacto una bala perdida mientras nadaba en la piscina de su casa

Un niño de 7 años que nadaba en la piscina de su abuela el pasado 4 de julio fue alcanzado por una bala perdida. Jason Puentes estaba celebrando esta fecha tan señalada junto a su abuela Balbina Ivarra y otros miembros de su familia en su casa de North Fort Lauderdale.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30pm en el bloque 6400 de NW 31st Way.

Ivarra dijo que su único nieto estaba en el piscina y que salió inmediatamente porque su brazo izquierdo estaba sangrando. “Ni siquiera sabíamos qué era. Pensábamos que algo lo había mordido”, recordaba la mujer.

