VIDEO: Atropellan a un mecánico en plena carrera de NASCAR

El integrante del equipo de Ryan Blaney ya fue dado de alta

Este fin de semana vimos una escena dramática en NASCAR, cuando uno de los autos atropelló a un mecánico que se encontraba trabajando en el auto de Ryan Blaney en la zona de pits.

This pileup on pit road is unlike anything i've ever seen. The member of Ryan Blaney's crew that got struck here is going to be alright per the team's radio. Offered a thumbs up and a smile while being taken away on a stretcher. #NASCAR pic.twitter.com/4oMC63If2I — Matt Mayer (@MatthewMayerCBS) July 5, 2020

Fue durante la vuelta 14, cuando varios de los competidores eligieron entrar a pits durante una pausa programada y sucedió una colisión entre varios autos, uno de los cuales venía de atrás y quiso esquivar el accidente, pero no tuvo espacio para maniobrar y terminó arrollando al integrante del equipo de Blaney.

This angle shows just how dangerous pit road can be. #NASCAR pic.twitter.com/VHyHcgSVHa — Matt Mayer (@MatthewMayerCBS) July 5, 2020

El lesionado, quien se encontraba cambiando la llanta trasera del auto al momento del accidente, fue identificado como Zach Price y fue trasladado en ambulancia, consciente y alerta, al Methodist Hospital.

Brave people that climb over the wall on pit road. Happy to see the @Blaney pit crew member smiling with a thumbs up after a crash in the early goings of the #Brickyard400 on @NBC. pic.twitter.com/CCAak9kCCO — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 5, 2020

Afortunadamente, según los últimos reportes médicos ya fue dado de alta y viajará con el equipo a Carolina del Norte, donde será sometido a una evaluación adicional.

This guy is basically Superman. So glad he's smiling and okay. pic.twitter.com/PBHqOSK7Uf — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) July 5, 2020

Ryan Preece, Ricky Stenhouse Jr., Justin Allgaier, Martin Truex Jr., Brennan Poole y Corey LaJoie, los pilotos involucrados en el accidente, quedaron fuera de la carrera de forma temprana.