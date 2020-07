Carolina Gaitán extraña “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, pero sigue conectada con el elenco

Ahora también canta bachata la colombiana

Carolina Gaitán aprovecha la crisis del coronavirus para dedicarle tiempo a su música, estrenando la bachata “Cerquita del Mar”. La actriz colombiana, además, comparte con las tres cosas que más extraña de la serie que tanto le ha dado, “Sin Senos Sí Hay Paraíso” (Telemundo).

“Primero, extraño estar en el set, éramos muchos, éramos por lo menos al día unas setenta personas, siempre, juntas, delante y detrás de cámaras. Entonces todo ese movimiento y esa euforia ¡wow! era vertiginoso”.

“Extraño a mi Caty Siachoque al lado. Despertarnos y echar “lora” y echar rulo y chisme. Y a Fabi (Ríos) también, a Caty y a Fabi los extraño mucho, aunque seguimos muy conectados”.

“Y la tercera, me gustaba mucho estar en Girardot, era un espacio muy de estar lejos de todo. El calor también porque es que ese calor no lo hay ni siquiera en Los Angeles en verano, un calor inaudito, y yo soy supremamente “calentana”; yo en el frío no soy persona, a mí en el frío como que me marchito, y en el calor soy como ¡woow! Se extraña también.

La también cantante espera que “Cerquita del Mar” pueda compartir un poco de ese mar de California que tanto disfruta, desde que se mudó hace un año a Los Angeles con su esposo.

“Ahora, con cerquita del mar acercando a la gente un poquito de mar, un poquito de brisa, un poquito de sol”.

Carolina lucha con su música en un ambiente de hombres.

“Cerquita del Mar” hace parte de este recorrido musical donde encuentro que soy la primera mujer que canta bachata y me decían “es que es un género muy machista, porque no hay mujeres cantando bachata”, pero acá estamos.

“La Gaita” canta bachata, una bachata pop además porque la idea es que sea un sonido contemporáneo, un sonido fresco, que tenga que ver con lo que soy yo, con mi voz, con el color de voz, entonces claro que la idea es seguir sacando música”.

Sigue leyendo