Cómo lidia con el dolor de la muerte cada signo zodiacal

Cada signo tiene una manera distinta de tratar con el dolor que genera perder un ser querido

Perder a alguien que amamos realmente es bastante duro y lo saben todos los signos del Zodiaco, sin embargo, cada uno lidia distinto con ese dolor. Algunos buscan apoyo, otros se aíslan y hay quienes sienten el impacto tan duro que cambian su perspectiva de la vida.

El duelo después de la muerte de un ser querido no solo se trata de derramar lágrimas y dar la vuelta a la página; es mucho más complejo que eso y no hay una manera correcta o incorrecta de enfrentar ese dolor. Conoce cómo tu signo lidia con el sentimiento que provoca la muerte.

Aries

Es una persona valiente y en el tema de la muerte no es la excepción. Sabe que huir o evitarlo no hará que el dolor desaparezca, así que decide platicarlo con los demás y con él mismo. Al principio podría reaccionar con furia, pero no durará mucho.

Tauro

Se muestra tranquilo y sereno, aunque esté devastado por dentro. Sabe que las demás personas eventualmente necesitarán ayuda, por lo que es de los que ofrece su hombro para que otros lloren. Se desahogará a su debido tiempo, pero al comienzo mantendrá la cabeza en alto.

Géminis

Al ser un signo bastante comunicativo trata de fomentar la conversación compartiendo los recuerdos favoritos que vivió con la persona que se fue. Por su personalidad dual pudiese reaccionar negativamente, sin embargo, sabe que todos necesitan un abrazo consolador en ese momento.

Cáncer

Necesita estar cerca de sus seres queridos para sobrellevar el duelo. Al ser un signo muy emocional inicialmente solo llorará y no querrá hablar al respecto. Eventualmente comenzará a conversar con los más cercanos y se animará a organizar una reunión para recordar a la persona que se fue.

Leo

Regularmente no reprime sus emociones, pero en el caso de la muerte se vuelve reservado. Podría lucir estoico, sin lágrimas porque lidia con su dolor de distintas maneras. En los momentos más duros muestra su generosidad y quiere ser práctico.

Virgo

El dolor impacta en Virgo profundamente y necesita apoyo para no caer en depresión. A menudo reflexiona sobre la noticia de perder a un ser querido y puede quedar atrapado en pensamientos negativos. El tiempo es el único que puede sanar sus heridas, pero cada que recuerda a su ser querido las lágrimas volverán a correr por sus mejillas.

Libra

Si bien tarda en llorar, eso no significa que no esté afectado. De hecho, suele caer en una depresión profunda que le dura meses, pero sabe controlarse y mantener la cabeza en alto. Sabe que procesar la muerte de un ser querido requiere tiempo, por eso se lo toma con calma y se vuelve un ser muy racional. Es de los que se hace cargo de todos los arreglos.

Escorpión

Se toma muy en serio la muerte de un ser querido. Llora como pocas veces y comparte sus recuerdos favoritos con cariño. Podría mostrarse afectivo e intentará permanecer cerca de las personas que quiere. Su carácter fuerte le permite recuperarse más rápido que los demás signos, sabe que vale la pena seguir adelante.

Sagitario

La manera en que Sagitario lidia con el dolor es muy diferente al resto de los demás signos. Intenta ser positivo y trata de llevar felicidad a quienes ve que están sufriendo demasiado. Es tranquilizador y reconfortante, sabe que hay quienes están padeciendo el mismo dolor que él y eso lo ayuda a sobrellevar mejor la experiencia.

Capricornio

Usualmente son serios y su personalidad cambia cuando se trata de la muerte. Significa un golpe bastante fuerte emocionalmente y se vuelven seres melancólicos e inconsolables. Mientras llora podría alejarse de familiares y amigos porque no desea que lo vean desanimado y triste.

Acuario

Parece que no le afecta el duelo, pero la realidad es que está lidiando con el dolor a su manera. Deja de ser independiente y piensa en el sufrimiento de los demás. Ayuda a hacer los arreglos funerarios, apoya a quienes más sufren e incluso se da tiempo para cocinar o preparar bocadillos para los familiares.

Piscis

Es un signo bastante sensible y le cuesta perder a alguien cercano. Se entristece demasiado, llora y se encierra en sí mismo. Cuando siente que puede manejar las cosas se vuelve compasivo y habla con familiares y amigos.

Te puede interesar: Cómo enfrenta cada signo del Zodiaco una ruptura amorosa