¿Fan de Floyd Mayweather? Descubre cuánto cobra por mandarte saludos personalizados

Floyd Mayweather es uno de los boxeadores que más ganancias han acumulado en su carrera e incluso es uno de los deportistas más ricos del mundo, superando incluso a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Por ello, es difícil imaginar que busque ampliar su fortuna a causa de sus fanáticos, pero es algo que sí ocurre.

Hace unos días, Mayweather se unió a Cameo, un sitio en el cual puedes pagarle a celebridades para que te manden saludos personalizados, y se convirtió en la celebridad más cara de la plataforma, pues por una mención, Money cobra 999 dólares.

Floyd Mayweather Charging $999 For Cameo Vids, 'Most Expensive Celeb' On Site https://t.co/vuShnb55zQ

— TMZ (@TMZ) July 7, 2020