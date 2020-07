Francisca Lachapel: “¿Cuándo el coronavirus me va a dejar casarme?”

La pandemia frustró los planes de la carismática conductora

A finales del año pasado, Francisca Lachapel informó que su novio le había entregado el anillo de compromiso durante unas vacaciones que realizaron en el desierto de Dubai y aunque tenían todas las intenciones de celebrar su matrimonio a mediados de este año, lamentablemente el coronavirus no se los permitió y está triste.

A través de sus Instagram Stories, la conductora de “Despierta América” realizó una dinámica de preguntas y respuestas y varios de sus seguidores la cuestionaron sobre la boda, a lo que ella respondió que, de no ser por la pandemia, estarían hasta gozando de su luna de miel con Francesco Zampogna e incluso planeando agrandar su familia.

“Si eso creen ustedes imagínense yo, ¡estoy loca por casarme, me urge! Me pregunto todos los días ¿cuándo el coronavirus me va a dejar casarme? No sé nada. Díganle al virus que ya se acabe para que yo ya no sea tan pecadora, me hizo el día que me dicen que ya me case para ya no vivir en el pecado”, dijo Francisca siempre sonriendo.

Asimismo, la dominicana aseguró que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre, aunque sabe que esto no puede ocurrir antes del enlace matrimonial, pero cuando alguien le preguntó si le gustaría tener gemelos, ella se emocionó muchísimo y le empezó a pedir a Dios con una enorme devoción que se los mandara.

Sigue leyendo