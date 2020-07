Michelle Renaud superó una de sus grandes fobias y lo mostró en video

View this post on Instagram

SUPERANDO MIEDOS 💪🏼🐎 Cuando supe que mi personaje en QUERERLO TODO montaba, casi me da un infarto. ¡¡Le tengo pánico a los caballos !! Hace unos años en La Sombra del Pasado tenía que subirme al caballo con Lyle, y cuando me subí me dio un ataque de pánico ( lloré,vomité,temblaba y sentía que me estaba dando un infarto) lo más horrible total que me dieron un relajante e hice mi escena,más en Jupiter que aquí. Pero esta vez Valeria monta muy bien así que ya no puedo tener miedo, ya no es una opción. Aquí los videos de mis 3 clases! Hoy monte a pelo y sola !!😃🐎 Cuando estoy de blusa verde fue mi primera clase, tenía pánico pero me subí y me sorprendí a mi misma, la segunda que son los videos de camisa ya le perdí un poco el miedo al caballo. Ese día fueron mis dos amores, por eso comparto el video de mi bebé que no le teme a nada y de mi hombre que domina al animal 😍.. y comparto esto porque estoy muy orgullosa de mi !! Obvio ya después subiré videos corriendo con el caballo y cosas muy intrépidas 😅💪🏼pero por el momento me siento muy orgullosa de mis 3 clases !! Tengo mucha emoción !! ❤️🐎😍 Una vez más reafirmo lo que siempre le digo a Marcelo “ El miedo está para vencerse “ 💪🏼 #QuererEsPoder #QUERERLOTODO