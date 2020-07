Una televisión de Miami con varios casos de coronavirus: una presentadora latina también está contagiada

La pandemia de coronavirus no entiende de raza, color ni profesión. Que se lo digan a los empleados de la estación Local 10 News de Miami ya que cinco miembros de su personal ha dado positivo en las últimas 24 horas.

Entre los que dieron positivo al virus se encuentra la presentadora del noticiero de la tarde, la hispana Nicole Pérez, y su esposo, el reportero Roy Ramos que también trabaja en el canal.

Ninguno de los dos sabe con certeza cómo o dónde contrajeron el virus, pero ambos tienen los síntomas comunes del COVID-19, incluida la pérdida de sabor y el alfato, escalofríos y fatiga, según dio a conocer el propio canal de televisión en una nota publicada en su página web.

La presentadora y su esposo se hicieron la prueba en Walgreens y dos horas después tuvieron los resultados.

If you are watching our 11pm newscast tonight .. you would know this already, my husband @RRamosWPLG and I have tested positive for #COVID19 . We have experienced systems like body aches, chills, loss of taste, headache & we are very tired. Keep us in your prayers.🙏🏼 @WPLGLocal10

— Nicole Perez (@NicolePerezWPLG) July 7, 2020