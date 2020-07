Bombero salva a un perro de la misma forma en que su perro fue salvado hace 21 años

Como si hubiera estado escrito en el destino, el bombero Rob Lee junto a otros compañeros del Departamento de Bomberos de Fresno, rescató a un perro de un incendio presuntamente provocado por fuegos artificiales el pasado 3 de julio en Fresno, California.

En declaraciones a ABC, Lee contó lo sucedido en el video que se logra apreciar gracias a una cámara instalada en su casco. “Ya habían bomberos adentro tratando de sacar al perro y ya había mordido a uno de ellos”, sacar al perro fue difícil por su tamaño y peso pero hicieron lo posible como equipo.

FULL CIRCLE: Over the holiday weekend, Fresno firefighter Rob Lee helped saved a dog from a burning home. The rescue came exactly 21 years after a different Fresno firefighter saved his dog, Mackie, from his childhood home before it burned down https://t.co/2AjTrVfrXN pic.twitter.com/wP0QyULZfX

