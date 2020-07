Después de tres años de ausencia, Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 con Renault

La mañana de este miércoles, Renault confirmó un secreto a voces y revolucionó la Fórmula 1 con el anuncio del regreso de Fernando Alonso al máximo circuito del automovilismo para la temporada 2021, después de tres años de ausencia en la categoría.

OFFICIAL NEWS

🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020