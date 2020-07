El Parque Nacional de Yosemite ahora requiere reservaciones para visitas debido al COVID-19

El Parque Nacional de Yosemite ha reabierto al público y busca promover las visitas al mismo y cumplir con las directrices de salud establecidas para proteger a los visitantes.

Por eso, ya está en vigor un sistema temporal de reservas diurnas que aborda el actual problema de salud pública generado por la pandemia de COVID-19: Se requiere una reservación para entrar el lugar.

Know before you go! Remember, reservations are required to drive in or through the park. Visit https://t.co/v53PKnxvBj.

Don’t forget to #RecreateResponsibly! Wearing cloth face coverings and practicing social distancing can help prevent you and others from getting sick. pic.twitter.com/RDBqOoSYBA

— Yosemite National Park (@YosemiteNPS) July 3, 2020