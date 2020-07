La Champions, obligación de Guardiola: Manchester City, el equipo con mejor racha de Europa, ahora va por su reto más importante

Si a algún equipo en el futbol europeo se le puede considerar “en llamas” es definitivamente al Manchester City; más allá de tener la liga perdida con el Liverpool desde hace tiempo, los citizens volvieron del parón a tambor batiente y están listos para el verdadero reto: ganar la Champions League.

Para Pep Guardiola, la Champions es una obligación con el equipo de Manchester y de repente, las cosas se le pusieron más o menos a modo para poder ganar una extraña edición antes de las dos temporadas de sanción que le impuso la UEFA y que será ratificada los próximos días.

El equipo de Pep, no solo ha ganado todos sus partidos desde que regreso la actividad futbolística: 4 jugados, 4 ganados, sino que el equipo ha anotado 17 goles… sin recibir uno solo, si eso no los convierte en favoritos, nada podrá hacerlo.

Manchester City have been on fire at the Etihad since football returned 😳 pic.twitter.com/YNaoJfpRUE

3-0 vs. Arsenal 5-0 vs. Burnley 4-0 vs. Liverpool 5-0 vs. Newcastle

La aduana es complicada, tendrán que pasar, en el partido de vuelta, por encima del club más ganador en la historia de la Champions y que además, también está inspirado, el Real Madrid, en lo que promete ser un agarrón de época.

10+ – Manchester City are the first English top-flight side to have five different players score at least 10 league goals in a single season since Everton in 1984-85. Apportion. pic.twitter.com/Y6XzpL2bTS

