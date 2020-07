Mensaje al cielo de la hermana de Vanessa Guillén: “¿Cuando tenga una hija, adivina cuál será su nombre?”

TEXAS – La extrañan mucho. En todo momento los familiares de Vanessa Guillén aseguran que la recuerdan y que las memorias no dejan de presentarse en fotos y en momentos ordinarios de la vida diaria.

Atrapados en el luto y el coraje por lo que le ocurrió a su ser querido, los familiares de Vanessa encuentran en las redes sociales un escape y una plataforma para mantener viva memoria de la soldado.

Mayra recientemente publicó un mensaje conmovedor en Twitter.

“¿Cuando tenga una hija, adivina cuál será su nombre?”, escribió Mayra Guillén.

Whenever I have a daughter, guess what her name will be ✨🤍 @vguillen_30

— Mayra Guillen (@mguilen_) July 7, 2020