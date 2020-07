Muere otro trabajador en la recta final de la construcción del SoFi Stadium de Los Ángeles

A tan solo unas semanas de que finalice su construcción, otro trabajador del SoFi Stadium, inmueble que será la casa de los Rams y Chargers de Los Ángeles en la NFL, falleció el martes en lo que fue calificado por la empresa encargada de su construcción, como un problema de salud personal.

“Sus compañeros de trabajo pidieron ayuda rápidamente y un paramédico local respondió”, dijo Turner AECOM Hunt, organización que supervisa el proyecto, a través de un comunicado dirigido al periódico Los Angeles Times. “Desafortunadamente, es con gran tristeza que confirmamos que falleció por lo que parece ser una causa personal relacionada con la salud“.

Construction worker dies at SoFi Stadium after exhibiting “signs of a health issue," marking 2nd death at site https://t.co/Qhiohew88R

— KTLA (@KTLA) July 8, 2020