¿Serás millonario? Conoce la carta del tarot que augura abundancia

¿Hay alguna carta del tarot que augure que serás millonario? Probablemente hay algunas que te digan si la suerte estará de tu lado para ganar la lotería, pero no existe una que lo asegure. Sin embargo, entre toda la baraja hay una que predice que en tu vida habrá abundancia: el 10 de Oros.

Se trata de un arcano menor que está representado por un hombre mayor que parece disfrutar de riqueza, y no hay mejor presagio para la satisfacción económica que esta carta. No significa que serás rico de la noche a la mañana, indica que todo el esfuerzo que has empeñado para conseguir la fortaleza económica tuya y la de tu familia será recompensado.

Si la miras a detalle notarás que es protagonizada por un hombre anciano que está rodeado por su familia y perros. Está vestido con un manto decorado con hojas de vid, medias lunas y algunos otros símbolos. Se alcanza a ver una pareja de mujeres conversando bajo un arco y un niño acariciando a uno de los perros.

Lo que simboliza es a un hombre que ha logrado mucho durante su vida y ahora es capaz de descansar, conociendo todas las satisfacciones que ha creado y disfrutando de los frutos de su trabajo.

¿Qué significa el 10 de Oros?

Es una carta muy positiva que representa la riqueza, la herencia, abundancia, satisfacción, tesoros, triunfos, apoyo familiar, establecimiento y jubilación cómoda. Como mencionamos arriba, más que éxito significa logros en cualquier aspecto de la vida. Te indica que conseguirás la meta que has perseguido por años y podrás disfrutar plenamente de ella porque invertirse mucho esfuerzo, según se explica en el sitio El Tarot de Tiziana.

En el terreno del amor anuncia felicidad, solidez con la pareja, una relación a futuro que se consolidará con el tiempo, compromisos formales, casamiento o concepción de un hijo. Descarta discusiones por problemas económicos y deudas.

En el trabajo señala crecimiento, ya sean ascensos, mejor salario, promociones o mejoras en general. Significa que habrá una conclusión exitosa de algún proyecto y reconocimiento por parte de superiores, compañeros y subordinados. Si no tienes empleo señala que conseguirás un puesto mucho mejor del que habías esperado.

En cuestiones financieras, el 10 de Oros es una carta que indica sí a todo: crecimiento de ahorros, inversiones, ganancias, bienestar económico e incluso suerte en los juegos de azar. Sin embargo, no esperes yates ni mansiones de lujo; te augura que serás feliz con lo que tienes y tendrás lo suficiente.

En el plano de la salud augura buenos tiempos, tranquilidad, optimismo y vitalidad. Si tienes una enfermedad no grave evolucionará favorablemente y los tratamientos surtirán efecto positivo.

¿Qué pasa si sale invertida?

Es indicativo de notables obstáculos para lograr un objetivo. Podría haber falta de unión en la familia, discusiones por cuestiones financieras y divorcios. Si está invertida es negativa, pero no significa que todo esté perdido. Habrá malas decisiones que te llevarán a esperar más por tu estabilidad económica, al final recuerda que la vida es como una rueda de la fortuna.

