Como Luis Miguel, Cristian Castro confesó que de niño le tenía “mucho miedo” a su padre

La serie sobre la vida de Luis Miguel sirvió para dejar algo en claro: Luisito Rey, el padre del “Sol de México”, era un villano con todas las letras. Tanto, que no solo manejó la carrera y la vida de su hijo según su conveniencia, sino que muchos lo señalan como el responsable de la desaparición de Marcela Basteri, su exesposa y la madre del cantante. La serie cuenta con la venia del cantante de “La incondicional”, por lo que se descuenta que el mismo miedo que siente el personaje por su padre es el que le tocó atravesar a él en la vida real. Esta semana, Cristian Castro también confesó que, de chico, sentía un gran temor por su padre.

En una entrevista televisiva, el cantante contó que le tenía “mucho miedo” a Manuel “El Loco” Valdés, su padre, y que de niño sufrió bullying en el colegio por ser hijo dos personalidades del mundo del espectáculo. “Siempre tuve miedo, sinceramente, mucho miedo. Esa es la palabra. Veía un contraste tremendo en su personalidad. Es un huracán de cosas geniales que no entendía yo“, contó en el programa Fut Azteca.

“No quería que tuviera esas cejas tan largas. Me daba vergüenza, un poquito en el colegio, porque obviamente genera mucho bullying que tu papá fuera ‘El Loco’ Valdés“, recordó. Con respecto a su mamá, la actriz Verónica Castro, explicó que ser su hijo también le produjo varios inconvenientes. “Me tuve que pelear muchas veces por ellos. Mi mamá salió en una revista sexy y me decían: ‘Acá tengo a tu mamá. Está muy buena'”, rememoró.

Como para dejar en claro el motivo de aquel sentimiento de temor, Cristian recordó que durante su infancia casi no tuvo relación con el reconocido actor mexicano, y que recién pudieron construir su relación una vez que fueron adultos.

El año pasado, en otra entrevista, el intérprete de “Lloviendo estrellas” explicó que, al no haber convivido nunca con él, el cariño que siente por su padre es más parecido al que suele sentirse por un amigo. “Yo no crecí con mi papá, penosamente, tristemente. Me da mucho gusto ser el producto de ese romance y la verdad le agradezco tanto a Dios ser hijo de mi papá; sin embargo, lo considero un amigo, un conocido. No lo puedo considerar tanto ese padre porque no lo sentí. Mis tíos reemplazaron un poquito la idea de papá. No se sintió tanto esa ausencia, esa tristeza que sí es grande“, confió.

Con respecto a cómo es hoy la relación entre ellos, Cristian explicó: “Estamos bien, ya tuvimos un diálogo, tuvimos experiencias juntos de ir juntos al fútbol. No se necesita que estemos pegados, dramatizando, cosa que a él no le gustaría, que yo dramatizara. Ya crecí, ya es un poquito tarde. Mi atención hacia él no es tanta como obviamente lo es hacia todo el mundo de mi mamá. Siento que mi mamá es mía, ella siente que yo soy suyo. Lo mismo con mi abuela y con mi tía. Así las traté y así me trataron”, expresó.