El tiempo se le acaba: ¿Contra quién peleará “Canelo” Álvarez en septiembre?

Mucho se ha especulado sobre quién será el próximo rival de “Canelo” Álvarez y aún no hay nadie confirmado, pero lo cierto es que se le termina el tiempo para elegirlo, ya que de acuerdo con declaraciones de su equipo, el pelirrojo quiere pelear en septiembre, pero aunado a que la fecha ya está encima, la situación por la pandemia no ayuda y son pocas las opciones que le quedan.

En días recientes ha salido a flote el nombre de Sergiy Derevyanchenko, quien de acuerdo a ESPN es la opción más firme para enfrentar al mexicano, ya que ni el esperado duelo con Gennady Golovkin o el que estaba en el horizonte contra Billy Joe Saunders podrán realizarse.

Derevyanchenko sería un rival espectacular, ya que viene de darle una gran batalla a Golovkin y eso le da cartel para enfrentar a Álvarez; el principal problema podría ser el económico, ya que el ucraniano tiene una oferta que rondaría los $2.5 millones para pelear con Jermall Charlo en las 160 libras y, de acuerdo con el medio citado, para pelear ante el púgil mexicano en 168 libras, es probable que exija al menos el doble.

Otra de las opciones que le quedan al “Canelo” es Callum Smith, quien fue desplazado a segundo término cuando el equipo del mexicano buscó la pelea contra Saunders; ahora, tras la pandemia, la situación es la opuesta: Saunders fue descartado y Callum podría ser la segunda opción, ya que su promotor, Eddie Hearn le puso a Callum y a John Ryder en la mesa a DAZN y Golden Boy Promotions, quienes manejan a Álvarez en sociedad.

🚨 IF CALLUM SMITH DOESNT GET THE NOD FOR THE CANELO FIGHT, JOHN RYDER SHOULD 🍿@CallumSmith23 @_John_Ryder_ @Canelo @WBCBoxing #boxing #nosmoke #nosmokeboxing #fight #boxingnews #wbc https://t.co/xMMTIJ6UzL

— NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) July 6, 2020