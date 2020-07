Listas las chequeras: estos son los fichajes que sacudirán próximamente el mundo del futbol

La conclusión de la temporada del fútbol europeo en todos los rincones está comenzando a tomar forma: las ligas más importantes están decididas o por definirse y la Champions League ya tiene lista un formato novedoso para definir a su extraño campeón.

Muy pronto, los teléfonos de las oficinas de cada club comenzarán a sonar sin parar buscando al mejor refuerzo, al mejor precio o simplemente recuperar algo del dinero invertido en alguna ocasión.

Estos son los fichajes que podrían tener más impacto durante el mercado que arranca próximamente y podría traer consigo muchas sorpresas:

Pedri

Un jugador juvenil que promete romper la liga con su frescura e impresionante técnica. No será el jugador más caro que fichará el Barcelona, pero sí uno de los más notables.

Lautaro Martínez

El trato está prácticamente cerrado ente el argentino y el Barça, los separan algunos detalles pero es un hecho que es la prioridad total del equipo catalán.

Edinson Cavani

El delantero uruguayo termina su contrato y su futuro lleva siendo un misterio desde hace meses ¿buscará todavía un súper contrato en Europa o se dejará seducir por la MLS?

Ousmane Dembelé

El Barcelona necesita a como dé lugar hacer caja para sus propósitos y uno de sus jugadores con mayor proyección es el francés, de quien ya han prescindido prácticamente desde que llegó, por lo que no sería una baja sensible.

James Rodríguez

El jugador con más sed de venganza en el Real Madrid, está listo para un nuevo reto de primer nivel donde quiera que sea: Premier League, Serie A o la misma liga española.

Luka Jovic

La joven promesa que deslumbró al mundo en la Bundesliga, ha decepcionado tanto dentro como fuera de la cancha desde que llegó al club merengue. Eso sí, Podría tener efecto inmediato en cualquier otro club al que llegue.

Real Madrid have decided to part ways with Luka Jovic. Initial idea of the club was to loan him out but now the club is open to a permanent sale. He's been a major disappointment. [ @Marca ] pic.twitter.com/AV2YDsKB2p

Kevin de Bruyne, Gabriel Jesús, Pep Guardiola…

La sanción que se confirmará en breve por parte de la UEFA y que durará dos años sin competencias europeas para los “citizens” podría terminar en un éxodo masivo de todas las estrellas, incluyendo a su estelar estratega.

Football may have stopped, but the rumour mill keeps on churning.

Manchester City's mass exodus could begin with multi million-dollar star Riyad Mahrez jumping ship to another European big-spender. 👀

TRANSFER NEWS: https://t.co/6LDyC9zrq6 pic.twitter.com/NNlCzqiBp3

— Fox Football (@FOXFOOTBALL) March 15, 2020