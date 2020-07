Nuestra Belleza Latina, el Reencuentro ya está listo para salir por las pantallas de Univision

View this post on Instagram

Un especial inolvidable para revivir momentos de #NuestraBellezaLatina 👑 de la mano de @alejandraespinoza, @giselleblondet, @milynette, @juliangil y @jomarigoyso. ⁠ ⁠ #NBLElReencuentro este domingo a las 8p/7c por @Univision.