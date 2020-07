Ana María Canseco toma una decisión drástica y se regresa a San Antonio

"A mi mamá la diagnosticaron con Parkinson"

Después de 23 años en Miami en donde la vimos conduciendo primero ‘Despierta América’, y luego ‘Un Nuevo Día’, Ana María Canseco decide tomar una decisión drástica en su vida y se muda a San Antonio, Texas. Entre varias razones, la principal, estar con su madre que fue diagnosticada con Parkinson.

Invitada al ‘Happy Hour con Karla’, el show de Instagram que tiene Karla Martínez todos los jueves a las 7 PM desde su cuenta, Ana María compartió que se estaba mudando, regresándose a San Antonio para estar con su familia.

“Me voy a mudar a San Antonio con mi mamá, porque con esto del COVID-19 me di cuenta que es importante estar al lado de tu familia, de la gente que más quieres, y en este momento me hicieron mucha falta y yo acá solita como hongo, preocupada por si estaban bien”, comienzó explicándole Anita a Karla, cada una con su copia de vino en una charla entre dos grandes amigas que en algún momento fueron compañeras.

Precisamente, Ana María le contó a Karla que en esta mudanza encontró mucho material de su época en ‘Despierta América’, incluso cuando Martínez se incorporó al show de las mañanas de Univision. “En esa época eras Karlita, no Karla Martínez”, bromeó Canseco.

Anita también explicó que el no estar en televisión la ayudó a tomar la decisión de irse con su familia: “Si es que hay oportunidad y hay chance tan fácilmente como que me regreso… Hoy por hoy mientras espero que si sí o si no, creo que se podría hacer cosas muy padres desde San Antonio, con la comunidad latina. Quizás no como titular de un programa, sino con chispas, para no estar madrugando todo el tiempo”.

Adentradas uno poco más en la charla, Ana María compartió con Karla y con los seguidores la razón más importante de su mudanza: su madre Aracely, de quien, como recordamos, por muchos años pensó que era su hermana mayor y su abuela su mamá, porque había quedado embarazada estando joven y soltera.

“A mi mamá la diagnosticaron con Parkinson, ha ido rápidamente avanzando. Probablemente lo tenía desde hace mucho tiempo, pero este año le ha ido avanzando de una manera muy rápida. Creo que mi deber es estar pasando esta etapa con ella, atravesando este momento, que es muy difícil para ella… Como lo he interpretado es como parte de nuestro viaje, de su viaje, ver las enseñanzas, ayudar a la familia, mi hermana la está ayudando muchísimo, y estamos ahí todos”, dijo de una manera muy valiente.

Uno de los seguidores, que estaba mirando el InstaLive, les dio la idea de por qué Ana María no era corresponsal para ‘Despierta América’ desde San Antonio, y así seguía conectada con el público.

“Es como estar trabajando part-time, allá llegan todos los grupos, está nuestra raza, nuestras raíces, nuestras costumbres, notas de color divertida… La gente de San Antonio quiere mucho a ‘Despierta América’, sería encantador, divino. Podría tener un balance entre mi familia, que quiero dedicarle tiempo, cotorrear, vacilar esos momentos que me perdí, y por el otro lado, mi pasión es la televisión”, aseguró Anita.

Desde San Antonio, Ana María seguirá con su show de radio ‘Échate P’Aca con Ana María Canseco’ y con su página digital que lleva su nombre.

MIRA AQUÍ PARTE DEL ‘HAPPY HOUR’ ENTRE KARLA Y ANA MARÍA: