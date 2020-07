Danna García asegura que el COVID-19 sigue viviendo en ella: “Todavía tengo algunos síntomas”

La actriz colombiana confesó que todavía vive con algunos síntomas del coronavirus

Tras haber recuperado la salud, Danna García aseguró que por momentos siente que el Covid-19 vive en ella.

La actriz colombiana de 42 años se conectó con sus fans en un live, en el que confesó que le quedaron algunas secuelas del virus que enfrentó meses atrás.

“Me preguntaste sobre el Covid: ¿Sientes que quedaste con algunas secuelas? Sí, quedé con muchas secuelas. ¿Respiratoria o física? De las dos“, reveló la actriz desde su cuenta de Instagram.

Danna fue de las primeras artistas latinas en levantar la voz y reconocer que enfrentaba una batalla contra el virus que ha causado miles de muertes alrededor del mundo.

Caída de pelo, retención de líquidos y en ocasiones falta de aire, han sido secuelas que le dejó la enfermedad, dijo.

“Casi que me sentí peor físicamente cuando tuve dengue, que al mes y medio cuando me dio Covid“, reveló. “Seguramente mi organismo no estaba fuerte, pero también siento que el Covid vive en uno. Yo le decía a mi pareja: ‘a veces siento que el Covid vive en mí’, porque todavía siento algunos de los síntomas que tuve, como que sigue latente algo ahí, más no quiere decir que soy contagiosa“, declaró.

Cree que de alguna manera, una parte del virus queda en el sistema, compartió en la charla.

“Hay casos muy graves ahora en el mundo. Yo les diría que sigan manteniéndose aislados“, indicó.

Cuando ve a sus amigos divertirse en reuniones con otro grupo de personas, de pronto le entra el deseo de estar en ese ambiente festivo, pero al final entiende que no es lo mejor en estos momentos.

“Envidio cuando veo amigos míos de fiesta, gozando, compartiendo con los primos. Después digo: ‘no, qué irresponsabilidad’, porque es muy grave“, afirmó.

En su encuentro virtual con más de 2 mil seguidores que se conectaron a su plática, la colombiana dejó el mensaje de seguir atentos y no permitir que el virus entre a los hogares.

“Sí te juegas la vida y porque más allá de que te dé o no, las secuelas que yo cargo, que mucha gente carga muchas peores que yo, no son divertidas“, expresó.

No le gusta ser alarmista ni hablar de temas negativos, sin embargo, pidió a su público hacer conciencia de que a este virus aún no se le conoce bien.

“No sabemos el impacto que va a tener en el organismo a mediano o largo plazo. Sólo sabemos el impacto que hay en este momento en quienes lo tuvimos“, indicó Danna.