Hallan muerto en Nueva York a profesor desaparecido en su cumpleaños en Connecticut

Gilo “Gil” Cunha, un maestro de Connecticut que desapareció en su 50 cumpleaños mientras estaba en cuarentena y aparentemente deprimido, fue identificado por restos humanos hallados en Long Island (NY), dijo la policía.

Cunha, quien trabajó por última vez como maestro sustituto de una escuela primaria, fue descubierto muerto por la policía del condado Suffolk en las aguas de Fire Island, anunció el lunes la policía de West Haven (CT).

Los investigadores están trabajando con un médico forense para determinar la causa y la forma de la muerte. “Por respeto a la familia y amigos del señor Cunha, no se dará más información en este momento”, dijo la policía de West Haven en un comunicado.

Un navegante descubrió los restos parciales de Cunha el jueves 2 de julio, pero no fue identificado como el profesor desaparecido sino días después, dijeron policías del condado Suffolk.

“Los detectives determinaron que los restos eran parte de un cuerpo que había sido descubierto después de ser golpeado por la hélice de un remolcador el 27 de mayo a las 6:50 a.m.”, dijo la policía de Suffolk.

Cunha, quien vivía con sus padres, fue visto por última vez el día de su 50 cumpleaños, el 7 de mayo, cuando salió a caminar sin su billetera, desde la casa de su familia en el vecindario West Shore de West Haven. Esos días tenía problemas para comer y dormir, dijeron familiares al diario New Haven Register.

El maestro, graduado de la Universidad de Syracuse, se había autoaislado durante tres semanas antes de su desaparición, creyendo que había contraído COVID-19.

