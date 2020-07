Hombre alquilaba a adolescentes para sexo en hotel cerca del aeropuerto JFK de Nueva York

Tyrone Miles fue acusado el jueves de explotar sexualmente a dos adolescentes en un hotel cerca del aeropuerto JFK de Nueva York, donde supuestamente las mantuvo cautivas durante al menos una semana, anunciaron los fiscales.

Miles (29), residente de Queens, fue acusada de tráfico sexual y otros delitos como prostitución forzosa y violación, por presuntamente obligar a los adolescentes, de 16 y 17 años a dormir con extraños por dinero y luego embolsarse el efectivo, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

Dirigió la operación desde una habitación en “The JFK Inn Hotel” entre el 5 y el 12 de junio, dijeron los fiscales.

Allí, Miles supuestamente tuvo relaciones sexuales con la joven de 16 años y luego le ordenó que debía hacer lo mismo con otros hombres por dinero. Cuando la menor se negó, la amenazó diciendo: “Te mataré”, alegan los fiscales.

También le indicó que mintiera sobre su edad a los posibles clientes, para que creyeran que no era delito tener relaciones con ella.

La adolescente se vio obligada a acostarse con varios hombres por dinero, pero nunca vio un centavo, acotó New York Post.

El sospechoso también golpeó gravemente a la menor, cuando ella trató de escapar. La segunda víctima de 17 años igualmente temía que Miles la castigara si no obedecía sus demandas.

El dinero era recaudado por una mujer que supuestamente también se hospedaba en la habitación del hotel. Esa sospechosa no ha sido identificada públicamente ni ha sido detenida.

Las dos víctimas se mantuvieron separadas la una de la otra y también pasaron hambre el tiempo que estuvieron cautivas, dijeron los fiscales.

Miles fue procesado el jueves y quedó detenido con una fianza de $500 mil dólares, según los registros judiciales. Su próxima audiencia está programada para el 8 de agosto.

Si es declarado culpable, enfrenta entre 10 y 50 años de prisión.

NYC man accused of sex trafficking teen girls out of hotel near JFK https://t.co/KlvZj0Vhe8 pic.twitter.com/j9BW3EGbsN

— New York Post (@nypost) July 10, 2020