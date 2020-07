Julián Gil sale en defensa de su historia de amor con Marjorie de Sousa

Esta pareja vivió su historia de amor delante del público, así como hoy viven la más dramática de las separaciones, pero de qué hubo amor, lo hubo y ellos mismos lo confesaron

Se informó recientemente que la razón por la cual Julián Gil había terminado su historia de amor con Marjorie de Sousa se debía a que la actriz venezolana le practicó brujería al actor, con ayuda de su madre.

Julián hizo uso de sus redes sociales para defender su historia de amor con la madre de su hijo Matías, alegando que las declaraciones brindadas en relación a la práctica de brujería no son ciertas.

“Cuento de terror … Esto nunca paso …. No se de donde esta periodista saca esta historia. Totalmente falso No desvíen la atención acá lo más importante es que me están quitando la patria potestad . No se cuales son las intenciones de la señora o su agenda oculta”, escribió Julián Gil junto al vídeo en el cuál desmintió dicha versión.

A través de su vídeo el famoso actor y villano de telenovelas expuso lo siguiente:

“En todo el proceso -esta- ha sido la historia más absurda que he podido escuchar. Porque hemos vivido cosas, tanto Marjorie como yo, duras, injustas para ambas partes, injustas para Matías, pero yo creo que este tipo de cosas hay que pararlas y poner las cosas en contexto porque dentro de todo, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que estamos las dos partes luchando, no podemos permitir tampoco que este tipo de cuentos absurdos entorpezcan más el proceso”.

“Quiero hoy salir en defensa de lo que nosotros vivimos como pareja y desmentir totalmente este cuento absurdo“, dijo Julián. Y es que pese a todo lo que ahora sucede alrededor de la pareja, ellos vivieron una historia de amor muy bonita, que incluso el público, sus fans, pudo seguir a través de redes sociales, y pudieron también observar gracias a las entrevistas que dieron en conjunto a medios como la revista People en Español.

Su historia de amor fue muy pública, porque ambos dejaron que los medios de comunicación fueran testigos de su amor. Por esta razón, al día de hoy, muchos no logran entender qué fue lo que realmente pasó para que su amor llegara a su final de manera tan trágica, ya que en el presente ella está peleando la patria potestad de su hijo, y ambos parecen ser los peores enemigos el uno del otro.

Julián en su en vivo dijo que las razones por las cuales su relación con Marjorie de Sousa había llegado a su final no han salido aún a la luz pública. Desmintiendo así cualquier otro rumor que hay a su alrededor.

“Quiero decir hoy públicamente que esos no fueron los motivos. No fueron los motivos. Tenemos unos motivos como pareja, que inclusive nunca han salido a la luz pública que fueron cosas entre Marjorie y yo, pero tengo que salir a desmentir esto porque es totalmente absurdo”, aseveró el actor.