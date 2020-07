Pescador escapa de las fauces de un tiburón, pero muere en los brazos de su hermano

Un hombre en Australia, cuya pasión era la pesca submarina, murió tras ser atacado por un tiburón en la costa de la isla de Fraser, en Queensland.

Matthew Tratt, de 36 años, sufrió el ataque el 4 de julio. Aunque el pescador pudo escapar de las fauces del escualo y fue socorrido por su hermano y otras personas que se encontraban en el lugar, no sobrevivió al ataque. Tratt, al que le sobreviven dos hijos y su esposa, había perdido mucha sangre para el momento en que llegaron los paramédicos.

La zona donde ocurrió la tragedia es conocida como un refugio de escualos.

La esposa de Tratt, Kayla, dijo a 7 News, que éste pescaba con su hermano cuando ocurrió el hecho.

En medio de la emergencia, Tratt logró remover el cinturón de peso que tenía y clamar por ayuda.

Otros pescadores lo ayudaron a salir del agua y le pusieron un torniquete en la pierna.

Una médico y una enfermera le brindaron ayuda de emergencia antes de que más personal llegara a auxiliar. Tratt murió en los brazos de su hermano.

The brother of a Queensland man mauled by a shark while spearfishing off Fraser Island has recounted the moment his sibling and "best mate" died in his arms. #9News https://t.co/zEOsap602b

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) July 6, 2020