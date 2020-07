Trump: “Me estoy encargando de DACA, vamos a tener un camino a la ciudadanía”

El presidente Trump habló con Noticias Telemundo en una entrevista con José Díaz-Balart

El presidente Donald Trump habló con el presentador de Noticias Telemundo, José Díaz-Balart, en una entrevista exclusiva por televisión.

Trump habló sobre inmigración, sus planes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el impacto de la crisis del coronavirus en la comunidad latina, entre otros temas.

Éste es un extracto de la entrevista, cortesía de Noticias Telemundo:

JOSÉ DÍAZ-BALART: Sr. Presidente, los latinos están en primera línea de muchas maneras. Están atendiendo nuestros campos, transportando nuestros bienes. Están en la primera línea de los hospitales y hasta 30,000 trabajadores del hospital son receptores de DACA y, sin embargo, parece que está enfocado en deportar a DACA.

PRESIDENTE TRUMP: Si.

JOSÉ DÍAZ-BALART: ¿Por qué?

PRESIDENTE TRUMP: No soy. Me estoy ocupando de DACA. Tuve un trato con los demócratas y rompieron el trato. El DACA podría haber sido atendido hace dos años, pero los demócratas rompieron el acuerdo. De repente, simplemente lo rompieron sin razón. En realidad, tuvieron un caso en la corte que siguió su camino, y dijeron: “Oh, no hablemos más del trato”. Recuerdas que. Ya hablamos de eso.

El trato estaba hecho. DACA va a estar bien. Lo estamos poniendo. Va a estar bien. Y voy a estar, durante las próximas semanas, firmando un proyecto de ley de inmigración que mucha gente desconoce. Tienes noticias de última hora, pero estoy firmando un gran proyecto de ley de inmigración.

JOSÉ DÍAZ-BALART: ¿Es eso una orden ejecutiva?

PRESIDENTE TRUMP: Voy a hacer una gran orden ejecutiva. Tengo el poder de hacerlo como presidenta y voy a hacer que DACA sea parte de eso. Pero, lo colocamos y probablemente lo sacaremos. Estamos resolviendo las complejidades legales en este momento, pero voy a firmar un proyecto de ley de inmigración muy importante como una orden ejecutiva, que la Corte Suprema ahora, debido a la decisión de DACA, me ha dado el poder para hacerlo.

JOSÉ DÍAZ-BALART: Para que yo pueda entender mejor, ¿está planeando incluir una disposición para DACA bajo una orden ejecutiva?

PRESIDENTE TRUMP: Eso es correcto.

JOSÉ DÍAZ-BALART: ¿Darle legalización a las 750,000 personas, al menos temporal?

PRESIDENTE TRUMP: No, lo que voy a hacer es que van a formar parte de un proyecto de ley mucho más grande sobre inmigración. Será una factura muy grande, muy buena y una factura basada en el mérito e incluirá DACA, y creo que la gente estará muy contenta.

Mientras tanto, lo pondremos, lo sacaremos … Creo que la gente estará muy contenta con él, pero uno de los aspectos del proyecto de ley, que, francamente, nadie sabe hasta que está bien ahora, porque no le dije a otro reportero, así que tienes noticias de última hora. Felicidades. Pero uno de los aspectos del proyecto de ley será DACA. Vamos a tener un camino hacia la ciudadanía.

JOSÉ DÍAZ-BALART: Ok, eso es … eso es una orden ejecutiva, no como un proyecto de ley del Congreso.

PRESIDENTE TRUMP: Si nos fijamos en el fallo de la Corte Suprema, le dieron al presidente poderes tremendos cuando le dijeron que podía aceptar, en este caso, unas 700 mil personas, por lo que le dieron poderes. Basado en los poderes que dieron, voy a hacer una ley de inmigración. Uno de los aspectos del proyecto de ley con el que estará muy contento, y que mucha gente, incluidos yo y muchos republicanos, será DACA. Les dará un camino hacia la ciudadanía.

JOSÉ DÍAZ-BALART: ¿Cuándo será esto …?

PRESIDENTE TRUMP: Diría que en las próximas cuatro semanas.