Miami se queda sin camas en las unidades de cuidados intensivos ante el incremento de casos de COVID-19

La situación en el sur de la Florida, cada vez más, es más desesperante. El viernes se sumaron más de 11 mil casos positivos y la pandemia está completamente descontrolada.

La situación empeora a medida que pasan los días, y más después de saber que, según un documento interno de la agencia de control de emergencias de Estados Unidos, 56 hospitales de Florida se han quedado sin camas.

En Miami, donde se están dando más contagios, ya no hay camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y el uso de respiradores ha incrementado en un 123 por ciento.

La tasa de positivos también es algo muy alarmante para los funcionarios de salud. Actualmente, ese ratio está en un 28 por ciento. El martes estaba en un 33 por ciento, aunque las autoridades están haciendo todo lo posible para bajar esa cifra.

Las autoridades están pidiendo a la población extremar todas las precauciones ya que lo peor podría llegar en los próximos días, a medida que se van conociendo más casos de coronavirus y más personas necesiten asistencia médica para superar este mortal virus.

