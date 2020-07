“Mona, no perteneces aquí”: empleada de hotel denuncia ataque racista de pareja neoyorquina

Una pareja de Long Island (NY) está siendo buscada por la policía como sospechosos de agredir física y verbalmente a la empleada de un hotel rural en Connecticut.

Philip Sarner (39) y Emily Orbay (29) son sospechosos de haber atacado a Crystal Boyd (59) en el hotel “Quality Inn” en la ruta 27 en Mystic, Connecticut, el 26 de junio.

El incidente, que fue captado en video, ocurrió después de que Sarner se quejó de que su agua caliente no funcionaba. Boyd afirma que también hubo insultos raciales durante la confrontación.

“Mona… no perteneces aquí”, dijo Boyd que le habían gritado, además de lanzarla al suelo y patearla.

Ayer, la policía de Stonington (CT) dijo que están trabajando con otras agencias policiales para encontrar a Sarner y Orbay y que se han emitido nuevas órdenes de búsqueda con cargos adicionales.

La pareja ahora está acusada de asalto e intimidación basada en fanatismo y prejuicio, reportó CBS2.

