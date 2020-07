Naya Rivera: Video muestra los últimos movimientos de la estrella de Glee desaparecida

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura publicó imágenes de videos de seguridad que muestran los últimos movimientos conocidos de la estrella de Glee, Naya Rivera, quien se teme que haya muerto ahogada, después de llevar a su hijo a un lago en el sur de California.

La policía hizo público el video de vigilancia luego de que una extensa búsqueda en el área, que involucraba equipos de buceo y helicópteros, no pudo encontrar a la actriz de 33 años, que se presume muerta.

El circuito cerrado de televisión muestra a Naya Rivera llegando al lago en su vehículo negro 4×4 y sacando a su hijo del asiento trasero, antes de caminar hacia el pontón.

También muestra su bote saliendo del muelle y dirigiéndose al lago.

La Oficina del Sheriff del condado de Ventura (VCSO) proporcionó una actualización el viernes sobre la búsqueda de la actriz Naya Rivera en el lago Piru.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades dijeron que están utilizando múltiples equipos, incluidos sonar y perros, para ayudar con la búsqueda.

1/2 Here’s the ROV used by @TulareSheriff in the search for Naya Rivera at Lake Piru today. This is one of many resources being used, along with side scan sonar, dogs, and divers. pic.twitter.com/LkeI04HIMJ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 11, 2020