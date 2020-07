Te llevamos a conocer el apartamento de Francisca Lachapel y Francesco Zampogna en Miami

View this post on Instagram

A pocos días del lanzamiento de “Amate” estoy muy emocionada!! Tus opiniones me han ayudado muchísimo. No puedo esperar a que conozcas este sistema. Si eres de los que me ayudo con sus opiniones a darle forma al programa 🙋🏽‍♀️ levanta la mano 🙋‍♂️ quiero agradecértelo. Los quiero mucho!