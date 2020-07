Anastasiya Kvitko impacta con atrevido bodysuit que apenas cubre sus atributos

Las curvas de la rusa fueron demasiado para su modelito

Anastasiya Kvitko es blanco de miradas en redes sociales y sus fanáticos no pierden detalle de las publicaciones que la curvilínea suele compartir.

Este domingo, la modelo nuevamente causó un gran impacto gracias a una fotografía en la que aparece posando enfundada con unas botas altas y un atrevido bodysuit que apenas puede cubrir sus voluptuosos atributos.

“Leave 3 comments and get 3 likes from me 😚”, es el texto que incluyó en la postal que ya supera los 145 mil ‘me gusta’ y tiene más de cuatro mil comentarios.

Previamente, Anastasiya posó de frente y de espaldas en una piscina, con un bikini que resaltó su prominente “pechonalidad” y su retaguardia.

(Desliza para ver las fotos)

