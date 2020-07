Las ‘selfies’ y misteriosos mensajes de la mujer que ayudó a desmembrar cuerpo de Vanessa Guillén

Las fotografías fueron publicadas a pocos días de la desaparición de la soldado hispana

Cecily Aguilar, de 22 años, quien admitió haber ayudado a desmembrar y deshacerse del cuerpo de la soldado Vanessa Guillén, publicó una serie de selfies en Instagram a los pocos días de los hechos, acompañándolos con leyendas sugerentes.

La mujer de Killeen, Texas, enfrenta un cargo de conspiración para manipular pruebas, relacionado con la desaparición el 22 de abril de la joven soldado.

Tras ser asesinada, los restos de Guillén fueron restos quemados y encontrados en Belton, Texas, el 30 de junio, según reportes de autoridades, pero confirmados como tal el 6 de julio, en un caso que ha desatado indignación a nivel nacional y ha obligado al Ejército a abrir una investigación, además de que el Congreso analiza cómo intervernir.

Aguilar acompañó sus fotos con varios mensajes misteriosos relacionades con “la oscuridad en una mujer”, “secretos” y “oscuridad”.

Una de las imágenes fue publicara el 24 de abril, dos días después de la desaparición de Guillén.

“Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”, escribió.

Con el mismo atuendo, la mujer publicó otra imagen el 27 de abril, aunque esta vez sin mensaje.

El 1 de mayo, dos días después de que el miembro del Ejército, Ryan D. McCarthy, informara sobre la desaparición de Guillén en una conferencia de prensa, Aguilar publicó otra selfie.

“La amo, su lado oscuro”, escribió. “Cualquier chica juega a ser inocente, pero sus demonios son los que manejan su salvajismo. Sus secretos, su dolor, los enmascara con risas”.

Con un atuendo distinto, el 1 de mayo Aguilar agregó otra imagen a su Instagram @cecily5818.

“Ella mostró su oscuridad… ella dice que negro mi color favorito”, escribió.

“No te tendré sin la oscuridad que se esconde en ti. No te dejaré tenerme sin la locura que me define… si nuestros si nuestros demonios no pueden bailar, nosotros tampoco”, agregó.

Aguilar fue arrestada el mismo día en que su expareja, el miembro del Ejército Aaron Robinson, de 20 años, se suicidó cuando las investigaciones apuntaban a él.

Ella dijo que Robinson que ayudó a Robinson a intentar deshacerse del cuerpo usando múltiples métodos, según reportes de USA Today.