Lea Michele cierra su cuenta de Twitter tras recibir críticas de los fans de Naya Rivera

La ausencia de declaraciones de Lea tras la desaparición de Naya, generó indignación por parte de muchos usuarios

En los últimos días, la desaparición de Naya Rivera generó una catarata de mensajes en las redes sociales por parte de fans consternados por la noticia. En medio de todo esto, su excompañera de Glee, Lea Michele, fue el blanco de duras críticas en Twitter debido a los roces que ambas tuvieron durante la grabación de la serie.

Cansada del acoso recibido y para resguardarse en medio de su embarazo, la actriz decidió cerrar su cuenta de Twitter el sábado por la tarde.

Mientras algunos miembros del elenco de la tira musical expresaron su dolor frente a la desaparición de Rivera, Michele se mantuvo en silencio. La ausencia de declaraciones generó indignación por parte de muchos usuarios, quienes le hicieron notar su descontento a través de una serie de mensajes con cierto tono agresivo.

Si bien Naya siempre negó haber mantenido una disputa con Lea a lo largo de las seis temporadas de Glee, sí admitió que por momentos era difícil que trabajaran juntas en el set de filmación. “Las dos somos mujeres competitivas y de carácter fuerte, no solo entre nosotras sino frente a todo el mundo, y esa no es una buena mezcla“, escribió Rivera en su libro Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up.

“A medida que el personaje de Santana fue pasando de ser secundario a tener cada vez mayor protagonismo y tiempo en pantalla, creo que a Rachel -quiero decir, Lea- no le gustó compartir los flashes”, afirmó. “Si yo me quejaba de alguien o de algo, ella asumía que estaba criticándola. De repente comenzó a ignorarme, y eventualmente la cosa llegó al punto tal de que no me dirigió la palabra durante toda la temporada seis“.

A pesar de esto, con el tiempo la relación entre ambas pareció haber mejorado, ya que Naya fue una de las primeras en felicitar a su excompañera cuando la noticia del embarazo se hizo pública. “¡Felicitaciones! Amo esto, vas a ser una gran madre”, le escribió en Instagram.

El miércoles 8, Rivera estaba navegando junto a su hijo de 4 años por el lago Piru, al sur de California, cuando decidió saltar al agua para refrescarse y nunca regresó. A cuatro días de los hechos, las autoridades siguen buscándola a contrarreloj, aunque el encargado de la búsqueda dio a entender que está prácticamente descartado que la actriz haya sobrevivido.