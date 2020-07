Critican a Eugenio Derbez por parodiar a Walter Mercado

View this post on Instagram

Walter Mercado fue una persona que cautivó e impactó a muchos. Dense una vuelta por Netflix para ver su documental #MuchoMuchoAmor. Ahí relato mi admiración por este peculiar astrólogo y cómo mi personaje “Julio Esteban”, fue de alguna manera, un homenaje a Walter. // Walter Mercado was someone who made a huge impact and captivated audiences worldwide. Check out his Netflix documentary Mucho Mucho Amor. I had the chance to take part in it and talk about my admiration for this one of kind astrologer and how my “Julio Esteban” character was an homage to Walter.