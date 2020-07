ICE defiende capacitación a ciudadanos sobre detención de inmigrantes

La oficina de Operaciones de Cumplimiento y Deportaciones (ERO) de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ofrecerá, a partir del 15 de septiembre, el primer curso a ciudadanos que incluirá capacitación sobre armas y técnicas de arresto de inmigrantes.

Es la oficina de campo de Chicago donde se lanzará el programa piloto “Academia de Ciudadanos ERO”, el cual pretender se aplicado a nivel nacional.

“La academia es una progresión natural del trabajo de divulgación que ya hemos estado haciendo con nuestra comunidad”, defendió Robert Guadian, director de la Oficina de Campo de ERO Chicago. “Esta es una oportunidad para que la comunidad conozca a nuestros oficiales, entienda nuestra misión y vea de primera mano cómo la agencia hace cumplir las leyes federales de inmigración promulgadas por el Congreso”.

El objetivo del programa, indicó la agencia en un comunicado, es que los participantes se familiaricen con cómo y por qué ICE realiza operativos.

“Durante el programa interactivo de seis días, que se realiza semanalmente durante seis semanas, los participantes escucharán directamente a los oficiales de ERO y aprenderán sobre las políticas y procedimientos de ICE”, indicó la autoridad.

El plan de estudios contempla, entre otros, instrucción en el aula, visitar un centro de detención de inmigrantes, aprender más sobre la atención médica.

En el documento que da a conocer el proyecto, ICE adelantó que los asistentes también estarán familiarizados con el uso de armas.

De hecho, el abogado Aaron Reichlin-Melnick destacó que la agencia migratoria no destaca las técnicas que enseñará a los ciudadanos sobre la aplicación de la ley.

“En un escenario de entrenamiento… que incluye… tácticas defensivas, familiarización con las armas y cómo se ejecutan arrestos”, expuso.

ICE Enforcement and Removal Operations announces an upcoming "Citizens Academy" in Chicago—but omitting the references to "scenario-based training… including… defensive tactics, firearms familiarization, and targeted arrests" which were included in an early invitation letter. https://t.co/W1PbF5f9oQ

