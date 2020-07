Llega a EE.UU. ‘Una cita con la lady’, la primera novela de Mateo García Elizondo, nieto de Gabriel García Márquez

El autor nos invita a un viaje entre la vida y la muerte

“Una cita con la lady” es la prometedora primera novela de Mateo García Elizondo que ya está disponible en español en el mercado de Estados Unidos. La obra de este nieto de Gabriel García Márquez detalla, con una prosa envolvente, el descenso a los infiernos de un adicto a las drogas que se adentra en una senda con un único destino posible.

“Vine a Zapotal para morirme de una buena vez. En cuanto puse un pie en el pueblo me deshice de lo que traía en los bolsillos, de las llaves de la casa que dejé abandonada en la ciudad, y de todo el plástico, todo lo que tenía mi nombre o la fotografía de mi rostro. No me quedan más que tres mil pesos, doscientos gramos de goma de opio y un cuarto de onza de heroína, y con esto me tiene que alcanzar para matarme”, se puede leer en “Una cita con la lady”.

El protagonista y narrador de la novela va en busca de la cita definitiva con la lady en forma de polvo blanco, y para ello emprende un viaje al final de la noche en el que se sucederán encuentros con personajes inquietantes, con los fantasmas de los amigos muertos por el camino, con los recuerdos de la gran ciudad que ha dejado atrás y con su propio pasado.

“La primera frase de “Una cita con la lady” evoca el mítico inicio del “Pedro Páramo” de Rulfo, y hay en sus páginas ecos del grotesco carnaval mexicano de autodestrucción de Bajo el volcán de Malcolm Lowry”, dice el comunicado de lanzamiento del libro.

“Una cita con la lady” tiene 208 páginas y está disponible desde el 7 de julio en Vintage Español por $15 dólares (papel) o por $9.99 en edición electrónica para Kindle (ISBN: 9780593082843).

¿Quién es Mateo García Elizondo?

Mateo García Elizondo (Ciudad de México, 1987) es licenciado en Literatura en Inglés y Escritura Creativa por la Universidad de Westminster en Londres, y cuenta con un posgrado en Periodismo por la London School of Journalism. Ha escrito artículos para medios como National Geographic Traveler Mexico y PijamaSurf. Es guionista del largometraje Desierto (2015, ganador del premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Toronto), así como de los cortometrajes Domingo (2013, selección oficial en el Festival de Cine de Morelia) y Clickbait (2018, mejor corto gore en Feratum FilmFest, mención honorífica FICMA 2018). Su ficción ha aparecido en medios impresos como Epoka Magazine, Revista Alba y su trabajo como guionista de narrativa gráfica ha sido publicado por editoriales como WP Comics Ltd, Premier Comics, Swampline Comics y revistas como Entropy.