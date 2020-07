Arrestan a niño racista de 12 años por insultar a un jugador de la Premier League

Un menor de edad, cuyo nombre permanece en el anonimato, fue detenido por la policía de Inglaterra debido a que lanzó insultos racistas por Internet a un jugador del Crystal Palace antes de su partido contra el Aston Villa el fin de semana pasado.

Todo surgió a raíz de que Wilfried Zaha, el jugador afectado, publicó las imágenes en las que una persona le enviaba imágenes racistas a su cuenta personal de Twitter.

“Me desperté con esto esta mañana”, reveló el jugador marfileño, quien compartió las fotos que demostraban que había sido amenazado e insultado por su raza.

“Será mejor que tu c*** negro no anote gol mañana o iré a tu casa vestido de fantasma”, se lee en el mensaje que va acompañado de una imagen del ku klux klan, entre otras.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

Tras la denuncia pública, algunos fanáticos ayudaron a la policía a dar con el responsable, que resultó ser un niño de 12 años de edad, quien fue arrestado y se encuentra bajo custodia policial.

“Nos alertaron sobre una serie de mensajes racistas enviados al futbolista hoy y tras analizarlos e investigar, hemos detenido a un niño. El niño de 12 años residente de Solihull se encuentra bajo custodia. Gracias a todos que lo denunciaron. El racismo no será tolerado“, declaró la policía de West Midlans a través de su cuenta de Twitter.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.

The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.

Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1

— West Midlands Police – #StayAlert (@WMPolice) July 12, 2020