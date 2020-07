Aumenta ‘lista negra’ de estados de los cuales se debe hacer cuarentena tras llegar a Nueva York

El Gobernador anunció que los viajeros de Minnesota, New Mexico, Ohio y Wisconsin también deben cumplir las nuevas normas para evitar más contagios en Nueva York

Minnesota, New Mexico, Ohio y Wisconsin se unen a la ‘lista negra’ de estados de los cuales se requiere hacer cuarentena por 14 días tras llegar a Nueva York. Así lo anunció este martes el gobernador Andrew Cuomo, al indicar que en esas cuatro regiones del país se han reportado altos niveles de contagios de coronavirus, lo cual hace que califiquen para ser impactadas por las restricciones de ‘alerta de viajeros’ impuestas por su Administración.

Además, el mandatario neoyorquino volvió a recordar la nueva regla que impuso el lunes a los viajeros, y que consiste en que cuando lleguen a Nueva York por avión, tren o autobús, deben completar un ‘formulario de salud’ detallando su procedencia y el lugar en el cuál permanecerán mientras estén aquí, o de lo contrario enfrentarán una multa de hasta $2,000 dólares.

“Los neoyorquinos mostraron un valor y una resistencia increíbles durante esta pandemia, y en ninguna parte su trabajo es más evidente que en los números que publicamos todos los días, incluso en la ciudad de Nueva York, que una vez fue un punto de acceso mundial”, dijo el Gobernador, agregando que, sin embargo, “el éxito de nuestros esfuerzos depende de la voluntad de los ciudadanos de cumplir con las normas estatales, el distanciamiento social, el usar máscaras y lavarse las manos, y el aumento de los casos en todo el país continúa amenazando nuestro progreso, razón por la cual se han agregado cuatro nuevos estados al alerta de viaje de Nueva York”.

Con estos nuevos estados la lista aumenta a un total de 22, representando casi la mitad del total de 50 que conforman el país. A su vez, se anunció que Delaware ya había sido removido del listado.

La cuarentena se aplica a cualquier persona que llegue de un estado con una tasa de pruebas positivas superior a 10 por cada 100,000 residentes durante un promedio de 7 días seguidos, o un estado con 10% o más de casos positivos y cuyo porcentaje se mantenga en ese nivel por más de una semana.

Cuomo anunció que las nuevas restricciones y la obligatoriedad de llenar el formulario comenzarían a ser reforzadas este martes en todos los aeropuertos del estado, incluyendo el de LaGuardia y el JFk que funcionan en la ciudad de Nueva York, aunque los viajeros que lleguen por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, no necesitarán llenar el cuestionario.

“No puedo ser más claro: miren lo que está sucediendo en el resto del país, y si no somos inteligentes, si no usamos máscaras y la distancia social, los casos se dispararán. Nadie quiere volver al infierno experimentado hace tres meses, así que por favor manténganse alerta“, insistió el mandatario estatal.

Cifras siguen bajas en NY

Y al insistirle a los neoyorquinos que no bajen la guardia en la lucha contra el COVID-19, Cuomo volvió a resaltar los positivos números sobre la pandemia que se registran en el estado, como que tan solo el 1.5% de las pruebas de coronavirus realizadas el lunes dieron positivas y que hubo solamente 5 muertos en todo Nueva York. Pero el mandatario también destacó por otra parte que se habían confirmado 912 casos adicionales de coronavirus, lo que lleva el total estatal a 403,175 casos.

“También está claro, según el rastreo de contactos, que muchos de los casos nuevos en Nueva York son el resultado de una falta de cumplimiento a las normas (de distanciamiento social) durante el fin de semana del 4 de Julio, lo que ilustra qué tan rápido se propaga el virus, con una persona, por ejemplo, infectando a más de un tercio de asistentes”, indicó Cuomo.

Datos ofrecidos por el Gobernador demuestran que los esfuerzos estatales y locales de búsqueda y rastreo de casos encontraron que el 35% de las personas que asistieron a una fiesta durante el fin de semana del 4 de Julio en el condado de Suffolk, o más de 1/3 de toda la fiesta, se infectaron con COVID-19, lo que demuestra la rapidez con que el virus puede propagarse.

Lista de estado que requieren cuarentena:

• Alabama

• Arkansas

• Arizona

• California

• Florida

• Georgia

• Iowa

• Idaho

• Kansas

• Louisiana

• Minnesota

• Mississippi

• North Carolina

• New Mexico

• Nevada

• Ohio

• Oklahoma

• South Carolina

• Tennessee

• Texas

• Utah

• Wisconsin