Jugador colombiano del Atalanta es hospitalizado después de golpearse la cabeza

Luis Muriel es una pieza importante del equipo

La estrella de Atalanta, Luis Muriel, fue hospitalizado después de golpearse la cabeza al sufrir una caída.

Sky Italia afirma que Muriel se golpeó la cabeza al lado de su piscina en Bérgamo durante una reunión con sus compañeros de equipo el fin de semana.

Fue ingresado en el hospital para someterse a pruebas que resultaron exitosas, pero el corte requirió puntos de sutura.

El delantero colombiano aseguró a sus fans que estaba en vías de recuperación después de ser llevado al hospital al golpearse la cabeza.

“Estoy bien, estoy en casa”, dijo Muriel en Instagram. “Afortunadamente, no pasó nada grave. Esta noche estaré en el estadio para animar a Atalanta, y mañana volveré a entrenar con mis compañeros de equipo. Gracias por el cariño que me has mostrado en estas horas”.

Los detalles del accidente siguen siendo inciertos, ya que la agencia de noticias AGI informó que el delantero se resbaló en la ducha, mientras que Sky Italia dijo que se cayó en la piscina de su casa.

El internacional colombiano ha ayudado a Atalanta a subir al cuarto lugar en la tabla con seis juegos por jugar.

El club italiano también se enfrentará al Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones el próximo mes.