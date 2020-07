Le “nace” gusano en la garganta tras comer sashimi en mal estado

Una joven japonesa acudió a un hospital tras presentar molestias y ahí le descubrieron la larva

Recientemente, en la revista científica The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene fue publicado un caso de una mujer de 25 años, originaria de Tokio, Japón, la cual vivió la peor de las experiencias por ingerir alimentos crudos.

Según los doctores Sho Fukui, Takahiro Matsuo y Nobuyoshi Mori, la joven habría acudido a un centro de salud de la capital japonesa al presentar molestias en la garganta. Al hacerle la revisión médica, los doctores no podían creer lo que habían encontrado al interior de esta: un gusano de unos 4 centímetros que estaba alojado en una de sus amígdalas.

A la chica le fue extraído el gusano y tras examinarlo, los especialistas descubrieron que se trataba de una larva de cuarta etapa de un Pseudoterranova azarasi, el cual pertenece a la familia Anisakidae, un tipo de gusano blanco que suele provocar enfermedades gástricas, intestinales, ectópicas y alérgicas.

Este se puede desarrollar en el organismo tras ingerir larvas de tercera etapa presentes en peces marinos crudos o poco cocidos.

La paciente afirmó que, efectivamente, días antes había comido sashimi, un platillo típico japonés que consiste en pescado o marisco crudo cortado en finas rodajas.