Alarma: zona cercana a Queens reporta más casos de coronavirus que en marzo, al inicio de la crisis

Se han disparado las alarmas por altas tasas de infección de COVID-19 entre las personas más jóvenes en Long Island (NY).

Las fiestas durante el fin de semana largo del 4 de julio han contribuido a un aumento repentino en los casos, algunos de los cuales pueden deberse al rechazo del distanciamiento social o las medidas de uso de máscaras, dijeron las autoridades.

“En las últimas 24 horas, el número de nuevos casos positivos en Suffolk ha aumentado en 102. Ahora tenemos 42,214 casos positivos”, dijo ayer Steve Bellone, ejecutivo del condado.

“Ésta es la primera vez que el número de nuevos casos positivos ha aumentado por encima de la marca de 100 desde marzo”, agregó, citado por CBS2.

La máxima autoridad municipal dijo que un gran porcentaje (42%) de esos contagios son personas menores de 30 años.

Detalló el caso de 10 socorristas en Ocean Beach que dieron positivo junto con cuatro personas que asistieron a una fiesta privada el 4 de julio.

Bellone anunció esa tendencia positiva en los contagios, pero destacó que por tercer día consecutivo no hubo muertes por coronavirus en Suffolk.

