Como el ave fénix: Raúl Jiménez resurgió y volvió a anotar para mantener en puestos europeos al Wolverhampton

Con un golazo de Raúl Jiménez, el Wolverhampton estuvo a unos segundos de lograr la hazaña de conseguir el triunfo contra el Burnley y meterse de lleno a la pelea por los puestos de Champions League, pero un descuido en la última jugada del partido selló el empate para los locales y privó a los londinenses del festejo pleno.

Los Wolves fueron los que plantearon el encuentro en el Estadio Turf Moor, ya que mostraron su ímpetu de triunfo y se fueron al ataque desde el primer minuto, mientras los locales se dedicaron a defenderse y a esperar el contragolpe.

Fue hasta el minuto 76 cuando los de Londres lograron penetrar la defensa del Burnley y Raúl Jiménez, con un vistoso gol de volea, reventó la red para el 0-1 momentáneo.

Cuando parecía que los Wolves podrían festejar el triunfo, el Burnley dijo lo contrario, ya que en la última jugada del partido, en tiempo de compensación, una polémica mano de Doherty en el área causó un penal a favor de los de casa que hizo efectivo Wood, quien selló el marcador de 1-1.

An absurd penalty decision that costs Wolves v Burnley.

Handball on Matt Doherty for… protecting himself from a flying Chris Wood boot that’s inches from his face????? pic.twitter.com/epQh5WOdFq

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) July 15, 2020